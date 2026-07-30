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Меланія Трамп посприяла возз'єднанню п'ятьох українських дітей з родинами

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Меланія Трамп посприяла возз'єднанню п'ятьох українських дітей з родинами
Меланія Трамп пообіцяла продовжувати працювати над воз'єднанням дітей з родинами
Фото: Getty Images

Перша леді США закликала ставити інтереси дітей понад міжнародні суперечки

Перша леді США Меланія Трамп оголосила про успішне завершення п'ятої гуманітарної місії з возз'єднання дітей, які постраждали внаслідок війни, зі своїми близькими. У межах цього етапу ініціативи до своїх родин повертаються п'ятеро дітей, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Білого Дому.

Меланія Трамп підкреслила важливість ставити благополуччя дітей вище за міжнародні суперечки та політичні розбіжності.

«Хоча дипломатія та миротворчість відіграють важливу роль у цих зусиллях, вони поступаються нашій спільній здатності ставити інтереси дітей понад міжнародні суперечки. Кожна зустріч з рідними нагадує нам, що співчуття, гідність і родина здатні подолати навіть найтемніші часи – війну. Мій представник і я продовжуємо співпрацювати з урядами Росії та України, щоб забезпечити безпечне повернення дітей до їхніх родин та громад», – заявила Трамп.

Перша леді та її представники продовжують взаємодіяти з урядами України та Росії для гарантування безпечного повернення дітей до їхніх домівок і громад. Ця гуманітарна місія покликана долати політичні бар'єри та допомагати відновлювати сім'ї, розділені війною.

Як повідомляв "Главком", у квітні Меланія Трамп відіграла ключову роль у поверненні ще шістьох українських дітей, які незаконно утримувалися на території РФ.

У Білому домі підкреслили, що питання повернення дітей залишається одним із ключових гуманітарних викликів на тлі війни. Робота у цьому напрямку триває за участі міжнародних партнерів.

Нагадаємо, у червні в Україну повернули ще чотирьох дітей, яких росіяни роками тримали в ізоляції та переслідували через рідних на фронті, а частину підлітків готували до примусової мобілізації в армію РФ.

Ще двох підлітків, розлучених з родинами, вдалося повернути в липні.

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Теги: війна Меланія Трамп діти Україна росія

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