Меланія Трамп посприяла возз'єднанню п'ятьох українських дітей з родинами

Перша леді США закликала ставити інтереси дітей понад міжнародні суперечки

Перша леді США Меланія Трамп оголосила про успішне завершення п'ятої гуманітарної місії з возз'єднання дітей, які постраждали внаслідок війни, зі своїми близькими. У межах цього етапу ініціативи до своїх родин повертаються п'ятеро дітей, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Білого Дому.

Меланія Трамп підкреслила важливість ставити благополуччя дітей вище за міжнародні суперечки та політичні розбіжності.

«Хоча дипломатія та миротворчість відіграють важливу роль у цих зусиллях, вони поступаються нашій спільній здатності ставити інтереси дітей понад міжнародні суперечки. Кожна зустріч з рідними нагадує нам, що співчуття, гідність і родина здатні подолати навіть найтемніші часи – війну. Мій представник і я продовжуємо співпрацювати з урядами Росії та України, щоб забезпечити безпечне повернення дітей до їхніх родин та громад», – заявила Трамп.

Перша леді та її представники продовжують взаємодіяти з урядами України та Росії для гарантування безпечного повернення дітей до їхніх домівок і громад. Ця гуманітарна місія покликана долати політичні бар'єри та допомагати відновлювати сім'ї, розділені війною.

Як повідомляв "Главком", у квітні Меланія Трамп відіграла ключову роль у поверненні ще шістьох українських дітей, які незаконно утримувалися на території РФ.

У Білому домі підкреслили, що питання повернення дітей залишається одним із ключових гуманітарних викликів на тлі війни. Робота у цьому напрямку триває за участі міжнародних партнерів.

Нагадаємо, у червні в Україну повернули ще чотирьох дітей, яких росіяни роками тримали в ізоляції та переслідували через рідних на фронті, а частину підлітків готували до примусової мобілізації в армію РФ.

Ще двох підлітків, розлучених з родинами, вдалося повернути в липні.