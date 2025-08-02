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На Миколаївщині річка Березань міліє: громада б’є на сполох через екологічну кризу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Миколаївщині річка Березань міліє: громада б’є на сполох через екологічну кризу
14 липня в селі Нечаяне зафіксували масовий мор риби: загинули карасі, щуки, судаки, тарані та коропи
фото: Нечаянська ТГ

Найбільше страждають мешканці сіл Нечаяне, Данилівка, Лук’янівка та Мефодіївка, через які протікає річка

У Нечаянській територіальній громаді Миколаївської області триває серйозна екологічна проблема – річка Березань стрімко міліє. Про це повідомляється на офіційній сторінці Нечаянського сільського територіального товариства у Facebook, пише «Главком».

Найбільше страждають мешканці сіл Нечаяне, Данилівка, Лук’янівка та Мефодіївка, через які протікає річка. Водойма заростає, рівень води знижується, спостерігається погіршення кисневого режиму, гине риба, а підземні води виснажуються. Це ускладнює доступ до якісної води та створює труднощі для напування худоби, що є життєво необхідним для місцевих жителів, які під час війни виживають завдяки власному господарству.

Ще в червні депутати сільської ради звернулися до голови аграрного комітету Верховної Ради Олександра Гайду та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма з проханням вирішити ситуацію на державному рівні. У відповіді, яку громада отримала, йдеться про те, що річка вже не здатна до самовідновлення і перетворилася на сезонний водотік. Її водність нині підтримується штучно – за рахунок скидів із Ковалівського водогосподарського комплексу.

«Відповідь від Державного агентства водних ресурсів України повністю повторює попередню: проблема визнана, однак жодні реальні заходи для її вирішення досі не вжиті», – йдеться у публікації.

14 липня в селі Нечаяне зафіксували масовий мор риби: загинули карасі, щуки, судаки, тарані та коропи. Екологічні служби підтвердили, що причиною стали перегрів води та критичний дефіцит кисню, а не забруднення хімічними речовинами.

Щоб забезпечити худобу водою, громада, спільно з сільською радою та місцевим підприємством, організувала альтернативне водопостачання – встановили корита та провели підвід води. Але це лише тимчасовий захід.

У сільській раді підкреслюють: продовжуватимуть моніторити ситуацію та діяти в межах своїх повноважень, проте без участі держави проблему вирішити неможливо.

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Люди поки самі вирішують ситуацію, але це тимчасово
фото: Нечаянська ТГ

Раніше ми писали, що більшість павуків, які трапляються в Україні, мають отруйні залози. Це – частина їхнього природного механізму полювання, але для людей така отрута в більшості випадків не становить загрози. Про це «Телеграфу» розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук, передає «Главком».

Зазначається, що небезпечними є ті павуки, хто може прокусити шкіру людини. Але більшість павуків занадто маленькі для цього, а їх щелепи – слабкі. Отруйних залоз не мають лише представники родини Uloboridae (павуки-улоборіди). В Україні є лише три види цих павуків.

Теги: річка Миколаїв

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