Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих

Удар зруйнував три приватні будинки, виникли пожежі

Армія РФ завдала ввечері ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого постраждало семеро людей. Як передає «Главком», про це повідомляє Миколаївська ОВА у соцмережах.

«Уночі, 2 серпня, о 22:01 завдано ракетного удару по обласному центру. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

❗️Наслідки російського ракетного удару про по житловому району Миколаєва



Внаслідок атаки травм зазнали семеро цивільних - троє чоловіків, віком 32, 57 і 74 роки, яких госпіталізували до лікарні. Ще 4 громадянам надали медичну допомогу на місці. ⁦pic.twitter.com/T4cf9zfGn5⁩ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 3, 2025

Зазначається, що постраждали семеро людей – чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

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Вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Миколаєву. Площа займання сягнула 1500 кв. м. фото: ДСНС Миколаїв

У Миколаївському районі вчора, 2 серпня, та сьогодні, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія нанесла ракетний удар по Миколаєву, є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС. За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.