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Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих
фото: ДСНС

Удар зруйнував три приватні будинки, виникли пожежі

Армія РФ завдала ввечері ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого постраждало семеро людей. Як передає «Главком», про це повідомляє Миколаївська ОВА у соцмережах.

«Уночі, 2 серпня, о 22:01 завдано ракетного удару по обласному центру. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали семеро людей – чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

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Вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Миколаєву. Площа займання сягнула 1500 кв. м.
фото: ДСНС Миколаїв

У Миколаївському районі вчора, 2 серпня, та сьогодні, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія нанесла ракетний удар по Миколаєву, є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС. За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

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Теги: Миколаїв ракетна атака

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