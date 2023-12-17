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ЗСУ потужно вдарили по ворогу: понад 1,2 тис. знищених окупантів за добу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ потужно вдарили по ворогу: понад 1,2 тис. знищених окупантів за добу
Українські воїни дають відсіч ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники за добу знищили майже пів сотні одиниць ворожої важкої техніки

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 1250 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по 17 грудня 2023-го втрати особового складу окупаційної армії орієнтовно склали 346070 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Україні.

Загальні бойові втрати противника:

  • танків ‒ 5739 (за добу 19) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од.,
  • артилерійських систем – 8137 (+37) од.,
  • РСЗВ – 923 (+3) од.,
  • засоби ППО ‒ 609 (+4) од.,
  • літаків – 324 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40) од.,
  • крилатих ракет ‒ 1610 (+1) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0) од.,
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 1194 (+4) од.
ЗСУ потужно вдарили по ворогу: понад 1,2 тис. знищених окупантів за добу фото 1

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 662-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ війна втрати

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