ЗСУ потужно вдарили по ворогу: понад 1,2 тис. знищених окупантів за добу

Українські захисники за добу знищили майже пів сотні одиниць ворожої важкої техніки

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 1250 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по 17 грудня 2023-го втрати особового складу окупаційної армії орієнтовно склали 346070 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загальні бойові втрати противника:

танків ‒ 5739 (за добу 19) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од.,

артилерійських систем – 8137 (+37) од.,

РСЗВ – 923 (+3) од.,

засоби ППО ‒ 609 (+4) од.,

літаків – 324 (+0) од.,

гелікоптерів – 324 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40) од.,

крилатих ракет ‒ 1610 (+1) од.,

кораблів/катерів ‒ 22 (+0) од.,

підводних човнів ‒ 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од.,

спеціальної техніки ‒ 1194 (+4) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 662-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.