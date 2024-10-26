Комбриг 93-ї бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю

Україна має весь час перебувати у готовності на випадок можливих бойових дій

Олег Романов заявив, що жителі Ізраїлю адекватно оцінюють небезпеки, які загрожують їхній країні

Україні варто навчитися в Ізраїлю розраховувати на свій військово-промисловий комплекс, а також весь час перебувати у готовності на випадок можливих бойових дій. Таку думку в інтерв’ю ТСН висловив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов Ромаха.

«Коли в майбутньому у нас будуть такі моменти, що, наприклад, перемир'я якесь чи замороження конфлікту – весь час готуватися до третьої фази», – пояснив військовий.

Олег Романов також заявив, що жителі Ізраїлю адекватно оцінюють небезпеки, які загрожують їхній країні.

«У них немає рожевих окулярів, типу «якщо ми віддамо ядерну зброю, то нас ніколи ніхто не чіпатиме», – сказав командир.

Нагадаємо, що від початку Курської операції РФ втратила на цій ділянці майже 18 тис. окупантів вбитими, пораненими і полоненими.

За даними аналітиків ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області. Геолокаційні знімки, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили просунулися на захід від Борок (південний схід від Суджі). Інші геолокаційні кадри того ж дня свідчать, що російські війська відбили позиції на схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині.

Як повідомлялося, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року – повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли. За даними джерела у Силах оборони, крім того, до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України. Згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня – вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.