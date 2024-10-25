Сирський відреагував на заяву Путіна про «оточення» ЗСУ на Курщині

Олександр Сирський: ​​«Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора щодо оточення українських військ в Курській області, не відповідає дійсності»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині. Про це він повідомив у Telegram.

​​«Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію», – наголосив він.

Сирський заявив, що із 8 серпня, коли почалася операція на Курщині, російські війська втратили в особовому складі – 17 819 осіб.

З них: безповоротні – 6662 особи, санітарні – 10446 осіб, полонені – 711 осіб.

Також війська РФ втратили 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем та п'ять реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли. За даними джерела видання у Силах оборони, крім того до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України. Як зазначається в матеріалі, згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня – вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

До слова, контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною.