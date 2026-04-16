Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Міноборони дослідило північнокорейські ракети, якими РФ била по Україні: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Північнокорейські ракети мають унікальну геометрію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Експерти дійшли висновку, що KN-23 vs KN-24 не є прямими копіями радянських чи російських зразків

Військові інженери та науковці Міністерства оборони провели лабораторні дослідження уламків північнокорейських балістичних ракет серії KN-23 та KN-24. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Характеристики KN-23 та KN-24

Аналіз уламків ракети, що впала у Харкові 2 січня 2024 року, підтвердив параметри, які збігаються з кресленнями з південнокорейських наукових видань.

За даними Міноборони, північнокорейські ракети мають унікальну геометрію. Діаметр KN-23 становить 110 см у задній частині зі звуженням до 90 см попереду. Показник у 110 см не зустрічається у жодної іншої країни світу, крім КНДР. Діаметр KN-24 становить близько 100 см, він ще зустрічається у світі.

Експерти також порівняли уламки з фотографіями з ракетних заводів та виявили сім ключових подібностей: від кількості отворів під болтові кріплення сопла до наявності специфічних ніш під приймачі супутникової навігації.

Чи є ракети KN-23 та KN-24 копіями російських «іскандерів»

Експерти Міноборони України дійшли висновку, що KN-23 vs KN-24 не є прямими копіями радянських чи російських зразків і не виготовлені «за ліцензією» балістичної ракети «Іскандер 9М723». Але є ознаки, що Північна Корея доопрацювала певний первісний варіант розробок балістичної ракети «Іскандер».

Як кажуть фахівці, ракети з КНДР використовують менш енергетичне паливо. Північнокорейські двигуни більші та довші за російські аналоги (приблизно в 1,5 раза), щоб забезпечити аналогічну дальність. Водночас під час виробництва використовуються застарілі методи: а якість пайки – приблизно 50-річної давнини.

У блоках керування знайдено компоненти цивільного призначення від провідних брендів. Ці чипи Пхеньян закуповує, вочевидь, в обхід санкцій.

Щоб забезпечити термостійкість ракети під час руху в атмосфері, поряд із застосування теплозахисного покриття на головній частині встановлено обтікач із графітових матеріалів. Як зазначає Міноборони, це відносно дешеве рішення застосоване північнокорейськими конструкторами скоріше виходячи з відсутності доступу до більш сучасних теплозахисних матеріалів.

До слова, Північна Корея стала одним із найбільших постачальників артилерійських боєприпасів для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України. Мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею.

Теги: озброєння Міноборони Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua