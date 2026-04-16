Міноборони дослідило північнокорейські ракети, якими РФ била по Україні: деталі

Експерти дійшли висновку, що KN-23 vs KN-24 не є прямими копіями радянських чи російських зразків

Військові інженери та науковці Міністерства оборони провели лабораторні дослідження уламків північнокорейських балістичних ракет серії KN-23 та KN-24. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Характеристики KN-23 та KN-24

Аналіз уламків ракети, що впала у Харкові 2 січня 2024 року, підтвердив параметри, які збігаються з кресленнями з південнокорейських наукових видань.

За даними Міноборони, північнокорейські ракети мають унікальну геометрію. Діаметр KN-23 становить 110 см у задній частині зі звуженням до 90 см попереду. Показник у 110 см не зустрічається у жодної іншої країни світу, крім КНДР. Діаметр KN-24 становить близько 100 см, він ще зустрічається у світі.

Експерти також порівняли уламки з фотографіями з ракетних заводів та виявили сім ключових подібностей: від кількості отворів під болтові кріплення сопла до наявності специфічних ніш під приймачі супутникової навігації.

Чи є ракети KN-23 та KN-24 копіями російських «іскандерів»

Експерти Міноборони України дійшли висновку, що KN-23 vs KN-24 не є прямими копіями радянських чи російських зразків і не виготовлені «за ліцензією» балістичної ракети «Іскандер 9М723». Але є ознаки, що Північна Корея доопрацювала певний первісний варіант розробок балістичної ракети «Іскандер».

Як кажуть фахівці, ракети з КНДР використовують менш енергетичне паливо. Північнокорейські двигуни більші та довші за російські аналоги (приблизно в 1,5 раза), щоб забезпечити аналогічну дальність. Водночас під час виробництва використовуються застарілі методи: а якість пайки – приблизно 50-річної давнини.

У блоках керування знайдено компоненти цивільного призначення від провідних брендів. Ці чипи Пхеньян закуповує, вочевидь, в обхід санкцій.

Щоб забезпечити термостійкість ракети під час руху в атмосфері, поряд із застосування теплозахисного покриття на головній частині встановлено обтікач із графітових матеріалів. Як зазначає Міноборони, це відносно дешеве рішення застосоване північнокорейськими конструкторами скоріше виходячи з відсутності доступу до більш сучасних теплозахисних матеріалів.

До слова, Північна Корея стала одним із найбільших постачальників артилерійських боєприпасів для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України. Мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею.