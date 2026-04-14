Масштабна оборонна угода Німеччини та України: Федоров розкрив подробиці

Під час візиту було підписано три важливі угоди з Німеччиною

Сьогодні,14 квітня, очільник Міноборони Михайло Федоров провів робочу зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова у Telegram.

«€11,5 млрд для України у 2026 році – це майже 35% усієї міжнародної військової допомоги нашій державі. Це потужний сигнал і значний внесок у нашу спільну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Також міністри обговорили потенціал співпраці між оборонними індустріями та розвиток обміну даними. Зокрема, узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд – для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів.

Під час візиту було підписано три важливі угоди з Німеччиною:

Посилення ППО. Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.

Розвиток Deep-strike. «Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння», – наголосив Федоров.

Виробництво дронів. «У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі – 5 тис. дронів для Сил оборони», – додав міністр оборони.

Нагадаємо, Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про укладення найбільшої в Європі угоди у сфері виробництва дронів разом із Німеччиною. За його словами, нова угода передбачає масштабну співпрацю у сфері оборонного виробництва. «Наша з Німеччиною дронова угода буде найбільшою такого роду в Європі», – наголосив президент.

Зауважимо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.