Головна Світ Політика
search button user button menu button

Масштабна оборонна угода Німеччини та України: Федоров розкрив подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна оборонна угода Німеччини та України: Федоров розкрив подробиці
Михайло Федоров провів зустріч із Борисом Пісторіусом
фото: Михайло Федоров/Telegram

Під час візиту було підписано три важливі угоди з Німеччиною

Сьогодні,14 квітня, очільник Міноборони Михайло Федоров провів робочу зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова у Telegram.

«€11,5 млрд для України у 2026 році – це майже 35% усієї міжнародної військової допомоги нашій державі. Це потужний сигнал і значний внесок у нашу спільну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Також міністри обговорили потенціал співпраці між оборонними індустріями та розвиток обміну даними. Зокрема, узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд – для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів.

Під час візиту було підписано три важливі угоди з Німеччиною:

Посилення ППО. Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.

Розвиток Deep-strike. «Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння», – наголосив Федоров.

Виробництво дронів. «У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі – 5 тис. дронів для Сил оборони», – додав міністр оборони.

Нагадаємо, Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про укладення найбільшої в Європі угоди у сфері виробництва дронів разом із Німеччиною. За його словами, нова угода передбачає масштабну співпрацю у сфері оборонного виробництва. «Наша з Німеччиною дронова угода буде найбільшою такого роду в Європі», – наголосив президент.

Зауважимо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Читайте також:

Теги: Михайло Федоров Міноборони Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна за підтримки Британії запустила спеціальний центр «A1»
Міноборони запускає перший центр для впровадження штучного інтелекту у війську
17 березня, 16:37
Бундестаг дозволив постачання зброї без окремих дозволів
Німеччина спростила експорт зброї до України: що зміниться
20 березня, 12:52
Реалізацією механізму займатиметься держагентство PlayCity
Заборона військовим грати в азартні ігри: з'явилися деталі від Мінцифри
23 березня, 16:03
Микола Басков підтримує російські злочини в Україні та підіграє пропаганді РФ
Міноборони України підкололо путініста Баскова: українці підхопили хвилю жартів
25 березня, 12:57
Василь Шкураков має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами
У Федорова з'явився ще один заступник: за що відповідатиме
27 березня, 16:11
Обшуки в Поплавського, угода України із Саудівською Аравією. Головне за 27 березня 2026
Обшуки в Поплавського, угода України із Саудівською Аравією. Головне за 27 березня 2026
27 березня, 21:21
Втрати російської армії продовжують стрімко зростати
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
29 березня, 16:53
Навчання військових у полку «Скеля»
Вище військове командування перевіряє дії полку «Скеля» біля Покровська
2 квiтня, 15:04
Володимир Зеленський проведе зустріч з Фрідріхом Мерцом
Президент прибув до Берліна
Сьогодні, 11:53

Політика

Масштабна оборонна угода Німеччини та України: Федоров розкрив подробиці
Масштабна оборонна угода Німеччини та України: Федоров розкрив подробиці
Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні у €90 млрд
Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні у €90 млрд
Український дипломат оцінив потенціал проросійських сил в Естонії
Український дипломат оцінив потенціал проросійських сил в Естонії
Суперавіаносець США застряг у нескінченній місії: подробиці
Суперавіаносець США застряг у нескінченній місії: подробиці
Зеленський: дронова угода з Німеччиною стане найбільшою в Європі
Зеленський: дронова угода з Німеччиною стане найбільшою в Європі
Україна та Німеччина підписали оборонну угоду: деталі
Україна та Німеччина підписали оборонну угоду: деталі

Новини

Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua