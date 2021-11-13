Коронавірус в Україні. За добу померло майже 700 людей
12 листопада в Україні госпіталізовано 4 564 особи з коронавірусним захворюванням
За минулу добу в Україні виявлено 23 572 нові випадки захворювання на коронавірус
За минулу добу в Україні зафіксовано майже 700 смертей від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
12 листопада в Україні:
- виявлено 23 572 нові випадки захворювання на коронавірус;
- померло 695 осіб;
- госпіталізовано 4 564 особи;
- одужало – 25 415 осіб.
Серед нових хворих – 1 622 дітей і 436 медпрацівників.
Найбільше випадків за добу виявили на Дніпропетровщині (2219), Одещині (2066), Харківщині (1876) та у Києві (1839).
Найбільше летальних випадків – на Дніпропетровщині (85), а також у Запорізькій області (55) і в Києві (53).
За весь час пандемії в Україні виявили 3 203 149 випадків коронавірусу, померло 76 302 хворих, одужало 2 620 094 особи, проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.
Нагадаємо, у людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби.