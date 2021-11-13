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    Коронавірус в Україні. За добу померло майже 700 людей

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    12 листопада в Україні госпіталізовано 4 564 особи з коронавірусним захворюванням - Коронавірус в Україні. За добу померло майже 700 людей

    12 листопада в Україні госпіталізовано 4 564 особи з коронавірусним захворюванням

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні виявлено 23 572 нові випадки захворювання на коронавірус

    За минулу добу в Україні зафіксовано майже 700 смертей від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    12 листопада в Україні:

    • виявлено 23 572 нові випадки захворювання на коронавірус;
    • померло 695 осіб;
    • госпіталізовано 4 564 особи;
    • одужало – 25 415 осіб.

    Серед нових хворих – 1 622 дітей і 436 медпрацівників.

    Найбільше випадків за добу виявили на Дніпропетровщині (2219), Одещині (2066), Харківщині (1876) та у Києві (1839).

    Найбільше летальних випадків – на Дніпропетровщині (85), а також у Запорізькій області (55) і в Києві (53).

    За весь час пандемії в Україні виявили 3 203 149 випадків коронавірусу, померло 76 302 хворих, одужало 2 620 094 особи, проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

    Нагадаємо, у людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби.

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    Теги: хвороби коронавірус
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    Коронавірус в Україні. За добу померло майже 700 людей