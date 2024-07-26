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Кремль зіштовхнувся з двома проблемами, окупанти готуються до оборони – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кремль зіштовхнувся з двома проблемами, окупанти готуються до оборони – розвідка
Нині найслабшим місцем РФ є забезпечення окупантів новою зброєю
фото ілюстративне

Андрій Юсов: «В основному ворог зорієнтований на розконсервації й модернізації старого радянського озброєння»

Росія, ймовірно, до кінця літа перейде в оборону через дві проблеми, з якими стикнулася через війну в Україні. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що ЗС РФ зазнають «великих втрат» у живій силі та техніці. Водночас кількість охочих служити за контрактом у ворожій армії падає, і попри «нові й нові стимули» неоголошена мобілізація в Росії починає давати збій.

«Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми з планом набору живої сили. І це так чи інакше бути мати вплив на ситуацію на фронті», – зазначив Юсов.

Він розповів, що нині найслабшим місцем РФ є забезпечення окупантів новою зброєю.

«В основному ворог зорієнтований на розконсервації й модернізації старого радянського озброєння. Так, їзде, так, стріляє — це все одно проблема», – пояснив розвідник.

Однак, з його слів, з виробництвом нової техніки у Росії виникли труднощі, зокрема через запроваджені проти неї санкції.

 «Доступ до сучасних електронних систем, сучасної оптики, систем зв’язку — з цим всім у ворога справді залишаються значні проблеми», – уточнив представник розвідки.

Нагадаємо, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що російські війська через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону. 

«Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати», – заявив Півенко, відповідаючи на питання, як він оцінює ситуацію на фронті.

За його словами, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні. Півненко висловив думку, що у будь-якому випадку Україна вистоїть. Водночас, за його словами, потрібно розвиватися.

Теги: Міноборони РФ війна розвідка

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