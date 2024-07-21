РФ, ймовірно, готується відновити наступальні дії на Харківщині: аналіз ISW

Окупанти просунулися поблизу в районах Сватового та Донецька

Російські загарбники просунулися в Україні на кількох напрямках. Водночас загарбники провели перегрупування поблизу Вовчанська для відновлення штурмових дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної Стариці. Окупанти продовжували наступальні операції у районі Глибокого та в районі Вовчанська.

В оперативно-тактичному угрупованні військ «Харків» додали, що загарбники провели перегрупування підрозділів 138-ї мотострілецької бригади, 1008-го мотострілецького полку та 128-ї мотострілецької бригади поблизу центрального та східного Вовчанська для відновлення штурмових дій.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового на тлі продовження наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, показують, як російські війська піднімають російський прапор у центрі Піщаного, і вказують на те, що російські війська захопили населений пункт.

Російські блогери розповідали, що війска РФ начебто повністю захопили Андріївку, та нещодавно просунулися на 400 метрів на північний захід від Кислівки та до 2 км біля Невського.

20 липня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не підтвердили наступ. Російські загарбники наступали в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Переїзного.

Окупанти 20 липня продовжили атаки поблизу Часового Яру, але без просування. В Міністерстві оборони Великої Британії оцінюють, що російські загарбники поблизу Часового Яру, ймовірно, тримають тактичну паузу під час проведення зондових атак і розвідувальних операцій.

Війська РФ не здійснили підтвердженого просування на тлі триваючих боїв поблизу Торецька 20 липня. Окупанти продовжували наступати поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка.

Окупанти не зробили підтверджених просувань на тлі наступальних операцій на північний захід і захід від Авдіївки 20 липня. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ просуваються в межах центральної Новоселівки Першої, та що ЗСУ нібито почали відступати з селища, але один блогер заявляв, що українські сили лише проводять ротацію та все ще утримують позиції в південній Новоселівці Першій.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька, просунулися від Георгіївки та в межах центральної Красногорівки. Окупанти 19 і 20 липня продовжували обмежені атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського, але не зробили жодного підтвердженого наступу.

20 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Також тривали бої на лівому березі Херсонської області, зокрема під Кринками, безпідтверджених змін на лінії фронту.