Мігрантів з Центральної Азії спонукають вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство

Росія відправляє на війну в Україну тисячі мігрантів з Центральної Азії, щоб не брати до армії людей, які мають більшу політичну активність. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

27 червня, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, заявив, що російська влада виявила 30 тис. мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.

Бастрикін додав, що 10 тисяч із них уже відправлено до України. За його словами, ці мігранти будуть рити окопи та виконувати інші обов'язки у тилових районах.

Російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що силовики проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або уникнути арешту за надуманими звинуваченнями, зазначає розвідка.

«Ймовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що Російська Федерація у спробах збільшити чисельність окупаційного контингенту в Україні розпочала глобальну кампанію із вербування громадян інших держав. Сергій Кислиця заявив, що країна-агресор для цієї мети вдається до погроз та обману.

До слова, РФ посилила вербування на війну проти України в африканських країнах, оскільки ресурс ув'язнених росіян уже вичерпано. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії. Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі $2 тис., щомісячну зарплату у розмірі $2,2 тис. та обіцянку отримати російський паспорт.

Зокрема, Росія намагається досягти будь-яких успіхів на Харківщині і кидає на цей напрямок усі доступні ресурси. Через проблеми з поповненням особового складу залучили і так званий африканський корпус, який сформували з найманців із досвідом бойових дій у країнах Африки.