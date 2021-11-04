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    Події в Україні

    Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля

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    Хлопчика в пакеті на території недіючого молокозаводу селища Товсте знайшла місцева мешканка - Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля
    Хлопчика в пакеті на території недіючого молокозаводу селища Товсте знайшла місцева мешканка
    фото: Нацполіція

    Хлопчик перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні, його стан оцінюють як середньої важкості

    У селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області мати викинула власну дитину. Немовля знайшли на території закинутого молокозаводу у пакеті, повідомляє Нацполіціяє

    Плач дитини випадково почула місцева жителька, яка проходила повз. Жінка занесла хлопчика у їдальню та зателефонувала у поліцію.

    Немовля з переохолодження відвезли до лікарні. Правоохоронці встановили, що хлопчик доношений і народився приблизно за добу до того, як його знайшли на вулиці.

    Пізніше місцеві лікарі розповіли про стан дитини. Зараз хлопчик перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні, його стан оцінюють як середньої важкості, але стабільний. У немовля діагностували пневмонію – він не може самостійно харчуватися. Вага дитини – 2,5 кг, а ріст – 50 см.

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    Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля
    Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля
    Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля
    Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля
    фото: Нацполіція

    Тим часом поліція розшукує мати хлопчика. Правоохоронці просять місцевих жителів повідомити інформацію про громадянок, які нещодавно перебували на останніх місяцях вагітності, або тих, хто нещодавно народив, але дитину не видно. Анонімність гарантована.

    Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). За це передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років.

    Нагадаємо, на Миколаївщині багатодітна матір сідає до в’язниці за вбивство новонародженої дитини. За матеріалами справи обвинувачена, бувши матір’ю п’яти дітей, приблизно у серпні 2020 року дізналася, що знову вагітна. Нікому не повідомивши про це, на початку травня 2021 року жінка народила здорову дівчинку у домашніх умовах. Пологи відбулися у ванній кімнаті. Одразу після народження обвинувачена загорнула немовля у рушник, поклала вниз обличчям у дитячу ванночку та накрила зверху купою одягу. У результаті цих дій дитина прожила менше ніж 10 хвилин і задихнулася.

    Інша страшна історія сталася на Черкащині. Понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні. 7-річний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.

    У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона знаходиться у СІЗО.

    Теги: вбивство сміття Тернопільщина поліція жінка немовля пологи
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    Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля