На Запоріжжі унаслідок диверсії ліквідовано майже два десятки російських офіцерів

Через сильне задимлення та отруєння чадним газом російські офіцери не змогли врятуватися

Невідомі підпалили суху траву поблизу командного пункту окупаційної армії

30 серпня в районі населеного пункту Воскресенка Запорізької області сталася диверсія. Унаслідок інциденту було ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Хочу жить».

За даними джерел, невідомі підпалили суху траву поблизу командного пункту. Вогонь швидко поширився на приміщення і бліндажі, через сильне задимлення та отруєння чадним газом офіцери не змогли врятуватися. Тіла ще п’ятьох росіян не вдалося евакуювати.

Пожежа повністю знищила частину командного пункту, що унеможливило порятунок та ідентифікацію окремих тіл.

Унаслідок пожежі загинули:

заступник начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії 35-ї ОА, полковник Махотін Ілля Костянтинович, 25.02.1980;

заступник начальника відділу – начальник відділення загального оперативного планування штабу 35-ї ОА, підполковник Шигабутдинов Руслан Гільманович, 25.10.1990;

начальник відділення планування вогневого та ядерного ураження оперативного відділу штабу 35-ї ОА, підполковник Пашабеков Дмитро Олександрович, 19.07.1977;

старший офіцер із математичного моделювання оперативного відділу штабу 35-ї ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989

офіцер відділення планування вогневого та ядерного ураження оперативного відділу штабу 35-ї ОА, майор Сулицький Володимир Іванович, 20.02.1988;

начальник топографічної служби штабу 35-ї ОА, майор Силін Андрій Валерійович, 20.02.1988;

начальник відділення технічного захисту інформації служби захисту державної таємниці штабу 54-ї бригади управління, майор Нітаєв Олександр Володимирович, 25.12.1984;

заступник начальника служби радіоелектронної боротьби штабу 35-ї ОА, майор Кольцов Олексій В'ячеславович, 28.02.1988;

офіцер оперативного відділення відділу інженерних військ 35-ї ОА, капітан Дмуха Олександр Володимирович, 20.02.1979;

офіцер служби радіоелектронної боротьби штабу 35-ї ОА, капітан Панін Владислав Володимирович, 23.01.1996

офіцер відділу протиповітряної оборони штабу 35-ї ОА, капітан Богданов Андрій Юрійович, 20.02.1988;

офіцер відділення розвідки штабу відділу ракетних військ і артилерії 35-ї ОА, старший лейтенант Сивухін Ілля Костянтинович, 07.05.1998;

начальник радіогрупи 714-го КРЦ 35-ї ОА, лейтенант Яковець Вадим Станіславович, 07.05.1984.

Також тіла п'яти осіб ще не змогли евакуювати:

заступник начальника розвідки – начальник відділення розвідувального відділу штабу 35-ї ОА, підполковник Конойко Сергій Володимирович, 30.06.1978;

помічник оперативного чергового територіального Центру управління штабу 35-ї ОА, майор Філімоніхін Володимир В'ячеславович, 25.04.1984;

старший офіцер оперативного відділення інженерних військ штабу 35-ї ОА, старший лейтенант Хорін Олексій Сергійович, 28.10.1993;

начальник групи збору та обробки інформації 714-го КРЦ, капітан Пономарьов Семен Андрійович, 14.08.1997;

оператор розрахунку БПЛА «Орлан-10» роти БПЛА 64-ї ОМСБр, Фокін Юрій Анатолійович, 06.02.1990.

До слова, диверсанти в Росії підпалили вежі зв’язку. Так, були знищені об'єкти зв'язку поблизу міста Краснодар.