Повзли 14 діб: стало відомо, як російські диверсанти просочилися у Покровськ

Росіяни відправили півтори сотні солдат, із яких самого дісталася лише п’ята частина

У липні багато галасу наробила історія із проривом російських диверсійно-розвідувальних груп до Покровська. Як інформує «Главком», український моніторинговий проєкт DeepState дізнався подробиці того, яке все відбулося.

За даними аналітиків, загалом в операції було задіяно 150 російських диверсантів.

«За нашою інформацією, для диверсійних дій у Покровську ворог сформував з трьох рот тактичні групи по 50 осіб у кожній. Метою акції було створити паніку та змусити підрозділи Сил оборони втекти з міста, як це було в Селидовому», – пише DeepState.

Стверджується, що диверсійні групи вирушали якраз із міста Селидове, що перебуває під російською окупацією з жовтня минулого року. Щоб пройти з Селидового до Покровська диверсантам знадобилося 14 діб. Пряма відстань між містами – 14 км, але диверсанти, вочевидь, йшли не зовсім по прямій.

За даними DeepState, 4 доби у росіян пішло на те, щоб дістатися селища Піщане на південно-західній околиці Покровська, і ще 10 діб – щоб пройти з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську (близько 6 км). Таким чином, за добу російські диверсанти проповзали приблизно по 600 метрів, намагаючись залишитися непоміченими.

«Зв'язок, вода та їжа забезпечувалася скидами з дронів. Тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях. «Диверсанти» мали трекери маршрутів, куди мали б рухатися», – пояснюють у DeepState.

Однак навіть з усіма цими пересторогами диверсійні групи втратили більшу частину бійців ще до того, як зайшли в Покровськ. За даними DeepState, зі 150 диверсантів близько 120 загинули від скидів гранат з українських дронів. 19 липня, тим 30, хто вижив, вдалося дістатися околиць Покровська і почати здійснювати диверсійні дії.

За час, що минув з того моменту, більшість диверсантів були знищені. Однак у DeepState зауважують, що залишки цих ДРГ насправді шукають досі: частина диверсантів здалася в полон буквально цього тижня.

«Відповідно мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі – сумнівно. Більше висновків не буде. Висновки покаже час», – резюмували у DeepState.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Покровському напрямку є найважчою впродовж останнього року.

Нагадаємо, російська окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі.

До слова, російські терористи змінили тактику наступу на Покровському напрямку.

Тепер штурми здійснюють малі групи піхоти, хаотично. Окупанти шукають в українській обороні слабкі місця для прориву. Крім того, на Покровському напрямку росіяни активно застосовують мототехніку і місцями мають успіхи.