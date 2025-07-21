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Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів застосувавши 5 ракет, 53 авіаційних ударів, скинувши при цьому 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1427 дронів-камікадзе та здійснили 4327 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

20 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 122 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, три гармати, 14 безпілотних літальних апаратів, три антени управління БпЛА, два пункти управління БпЛА, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та дві антени управління БпЛА російських окупантів. 

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 18 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких п’ять тривають до цього часу. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська, одне боєзіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони вже відбивали 17 штурмів противника у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки, три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів атакував у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог один раз атакував в напрямку Предтечиного.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, дві атаки ще тривають.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Наші захисники відбили 34 штурмів, ще два боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка та Новопіль. Ще три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1243-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб

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