Втрати ворога станом на 10 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 10 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1063240 (+950) осіб,
- танків ‒ 11089 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23107 (+4) од,
- артилерійських систем – 31343 (+70) од,
- РСЗВ – 1460 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50455 (+140),
- крилаті ракети ‒ 3556 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57982 (+126) од,
- спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1264-й день повномасштабної війни в Україні.