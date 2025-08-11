Головна Техно Девайси
Українська армія поповнилася роботами відчизняного виробництва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українська армія поповнилася роботами відчизняного виробництва
Більшість нових наземних роботів є багатофункціональними
фото: Міноборони

Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи

Міністерство оборони України продовжує посилювати Збройні сили сучасними технологіями вітчизняного виробництва. У липні 2025 року до експлуатації було допущено 8 нових наземних роботизованих комплексів (НРК), усі вони виготовлені в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

З початку 2025 року оборонне відомство вже кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони 40 таких комплексів. Це демонструє зростання темпів: у 2024 році було допущено майже 60 НРК, а у 2023-му – 13.

Більшість нових наземних роботів є багатофункціональними. Вони здатні виконувати логістичні та спеціальні завдання, а також евакуйовувати поранених. Роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, оснащені сучасними системами зв’язку та передачі відеосигналу, що дозволяє їм працювати за різних погодних умов та долати значні відстані.

Нагадаємо, у липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 50 нових боєприпасів, які були розроблені та виготовлені в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як зазначили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, серед нових боєприпасів, що пройшли кодифікацію в липні, переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Крім того, до переліку увійшли новітні фугасні, уламкові та термобаричні боєприпаси, призначені для використання з безпілотними літальними апаратами.

Теги: Міноборони робототехніка ЗСУ

