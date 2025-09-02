Головна Країна Події в Україні
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні
фото: Міноборони України

Авіація російської армії нарощує повітряний терор

Упродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалась висока інтенсивність бойових дій. Ворог не полишає спроб подальшої реалізації своїх загарбницьких планів, продовжує активні бойові дії, намагаючись прорвати нашу лінію оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом місяця було зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції наших військ понад 190 разів.

Зазначається, що Росія продовжує ігнорувати заклики світової спільноти до припинення війни й дедалі частіше застосовує авіацію. У серпні різко зросла кількість ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами).

За місяць авіація ворога скинула 4 390 таких бомб на позиції Сил оборони та прифронтові міста і села. Це більше, ніж у липні, коли було зафіксовано 3 786 скидів.

Найвищий показник використання КАБів у 2025 році досі залишається за квітнем – тоді російська авіація скинула понад 5 000 бомб.

Нагадаємо, Російська Федерація активніше застосовує нові керовані авіабомби з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині.

Удар по Харківській і Сумській областях став одним із перших задокументованих випадків застосування уніфікованих модулів планування та корекції з підвищеною дальністю (УМПК-ПД)

До слова, у вересні 2024 року Росія здійснила рекордну кількість авіаударів по Україні, скинувши понад 900 керованих авіабомб уздовж лінії фронту завдовжки 1500 км. Попри значні руйнування, ця зброя зараз майже неефективна, оскільки ЗСУ знайшли спосіб їй протидіяти.

Теги: Міноборони ворог росіяни обстріл

