Лінія фронту станом на 12 квітня 2026. Зведення Генштабу

Ситуація на фронті 12 квітня

12 квітня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення

Противник задіяв для ураження 4767 дронів-камікадзе та здійснив 840 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 квітня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 15 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Лиману. Одна штурмова дія триває.

На Куп'янському напрямку

Ворог тричі атакував у районі Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового. Одна атака ворога триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік Лиману.

На Слов'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Калеників та Різниківки.

На Краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували в бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка, Кучерів Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували у районах населених пунктів Олександроград та у бік Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 12 атак окупантів у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного. Одна штурмова дія триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Спроби противника покращити свої позиції не фіксувалися.

Нагадаємо, триває 1509-й день повномасштабної війни в Україні.