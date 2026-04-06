Ворог атакував Херсон: є загиблі та поранені

Російські війська близько 10-ї години 6 квітня вкотре обстріляли Корабельний район Херсона

Російські окупаційні війська вкотре атакували житлові квартали Херсона. Близько 10-ї години ранку 6 квітня під масованим обстрілом опинився Корабельний район міста. Є жертви серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що ворожі снаряди поцілили по цивільній інфраструктурі та приватних територіях.

Внаслідок обстрілу:

Загинула жінка літнього віку. Вона отримала травми, несумісні з життям, перебуваючи на місці влучання.

Поранення дістали ще троє жінок.

«Швидка доправила до лікарні трьох жінок віком 79, 44 та 86 років. Вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», – повідомив Прокудін.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки для відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Херсонська влада вкотре закликає жителів прифронтових районів бути максимально обережними та за можливості перебувати в укриттях, оскільки інтенсивність ворожих обстрілів залишається стабільно високою.

Нагадаємо, президент повідомив, що загалом за ніч росіяни випустили проти України понад 140 ударних дронів.

«Главком» писав, що сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено День жалоби. Місто вшановує пам’ять мирних мешканців, які загинули під час чергового акту російського терору. У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, нічна атака окупантів на Одесу призвела до чергових руйнувань цивільної інфраструктури та, на жаль, до людських жертв. Міська влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано.