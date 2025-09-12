На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити

Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС

У селищі Коцюбинське, що на Київщині, 38-річний чоловік підпалив гараж, у якому на той момент перебували автомобіль та його власник. Постраждалого госпіталізували з отруєнням чадним газом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що конфлікт стався близько 22:30 11 вересня на вулиці Доківській. За інформацією правоохоронців, між двома чоловіками виникла сварка після того, як власник гаража відмовив іншому чоловіку, який попросив підпалити цигарку. Отримавши відмову, той почав погрожувати фізичною розправою та підпалом.

Рятуючись від нападника, власник заховався у своєму гаражі, де стояв його автомобіль Volkswagen Polo. Проте зловмисник знайшов папір і підпалив дерев’яні ворота гаража, заблокувавши людину всередині.

На місце події прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу. Вогнем було пошкоджено гараж та автомобіль, а постраждалого госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Слідчі Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Після проведення слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій фігуранта. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

