На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Гараж і автівка після підпалу
фото: Національна поліція України

Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС

У селищі Коцюбинське, що на Київщині, 38-річний чоловік підпалив гараж, у якому на той момент перебували автомобіль та його власник. Постраждалого госпіталізували з отруєнням чадним газом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що конфлікт стався близько 22:30 11 вересня на вулиці Доківській. За інформацією правоохоронців, між двома чоловіками виникла сварка після того, як власник гаража відмовив іншому чоловіку, який попросив підпалити цигарку. Отримавши відмову, той почав погрожувати фізичною розправою та підпалом. 

Рятуючись від нападника, власник заховався у своєму гаражі, де стояв його автомобіль Volkswagen Polo. Проте зловмисник знайшов папір і підпалив дерев’яні ворота гаража, заблокувавши людину всередині.

На місце події прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу. Вогнем було пошкоджено гараж та автомобіль, а постраждалого госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Слідчі Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Після проведення слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій фігуранта. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше киянин на зауваження сусідів побив їм вікна та підпалив двері. До чергової частини поліції зателефонували мешканці будинку на проспекті Романа Шухевича із заявою вжити заходи до сусіда, який намагається підпалити двері та б’є вікна на першому поверсі. Зі слів свідків, один сусід повертався додому та побачив іншого, який чіплявся до дівчини. Він зробив хулігану зауваження, але той почав погрожувати, тож конфлікт продовжився у під’їзді будинку. Правопорушник вже з товаришем прийшов до сусіда в квартиру з’ясувати стосунки. Аби не лякати родину, чоловік вирішив покинути помешкання та сходами почав тікати. І коли дебошири наздогнали його, застосував зареєстровану травматичну зброю. На момент інциденту сусідка будинку відчинила двері та допомогла сховатися чоловіку від переслідувачів, після чого викликала поліцію. Але зловмисників це не зупинило, тож вони продовжили чинити хуліганські дії. Спочатку спробували підпалити двері, а коли їм це не вдалося, вибігли на вулицю та почали трощити вікна сусідів. Однак при появі поліції їх наміри раптом змінилися.

Теги: автомобіль рятувальники чоловік гараж конфлікт сварка

