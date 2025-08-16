Лінія фронту станом на 16 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів.

16 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 139 окупантів, із них 91 – безповоротно. Також українські воїни артилерійську систему, сім автомобілів та 18 БпЛА, пошкоджено артилерійську систему, три автомобілі, десять укриттів для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дві штурмових дії окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 204 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку

Один штурм відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Торецькому напрямку

Чотири рази росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

Нагадаємо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.