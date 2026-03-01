ЗСУ прорвали ворожу оборону на Олександрівському напрямку

Прорив оборони дозволив створити вигідний плацдарм для тактичного просування інших українських підрозділів

Підрозділи 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ провели успішну операцію

Українські військові провели успішну операцію на Олександрівському напрямку, що охоплює ділянку на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Наземні бойові групи розвідки «CG132» 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України прорвали лінію оборони російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

У ході бойової операції українські розвідники знищили ворожі вогневі позиції, ліквідували живу силу противника та уразили місця зберігання боєприпасів. Завдяки професійним діям підрозділу вдалося зірвати плани окупантів щодо подальшого наступу на цьому напрямку.

У ЗСУ зазначили, що прорив оборони дозволив створити вигідний плацдарм для тактичного просування інших українських підрозділів. Сили оборони продовжують активні дії, щоб послабити позиції ворога та витіснити його з української території.

Нагадаємо, угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ проводить активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета – зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше повідомлялося, що на Гуляйпільському та сусідніх з ним напрямках у Запорізькій області внаслідок контратакувальних та штурмових дій дійсно відновлено контроль над територією в понад 300 кв. км.

Також українські захисники покращили своє тактичне положення на південному фронті. Зокрема, йдеться про зону поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове.