Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 19 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1365-й день повномасштабної війни в Україні

Російські війська завдали двох ракетних та 35 авіаційних ударів, застосували 52 ракети та скинули 86 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2 266 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 листопада станом на 22:00 відбулося 193 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких два — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямку Новоосинового й Шийківки.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Зелена Долина, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Тринадцять ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку — окупанти намагалися просунутися у районах Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського, Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник проводив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка. Наші захисники успішно зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

25 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки. Українські захисники відбили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник діяв у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине. У чотирьох локаціях бої тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське. Авіаційного удару зазнав населений пункт Великомихайлівка.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили дев’ять ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене. Одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоандріївка, Степове та Приморське. Авіаційних ударів керованими бомбами ворог завдав по районах населених пунктів Оріхів та Плавні.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1365-й день повномасштабної війни в Україні.

