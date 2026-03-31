Герой України Володимир Міщенко пояснив, як стримує військових від СЗЧ

«Від СЗЧ я стримую хлопців неофіційними відпустками»

Герой України Володимир Міщенко, який командує ротою БпЛА у 110-й бригаді ім. генерал-хорунжого Марка Безручка зазначив, що стримує військових від самовільного залишення частини, надаючи їм короткі неофіційні відпустки. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами командира, проблема СЗЧ є системною і присутня у всіх підрозділах. «У всіх є. У мене крайнє СЗЧ було – четверо бійців», – зазначив Міщенко.

Він розповів, що такі випадки виникають зокрема через втому та бажання військових змінити підрозділ. Один із таких епізодів стався після боїв у районі населеного пункту Солодке, коли частина бійців відмовилася виконувати подальші завдання. Водночас командир наголошує, що намагається працювати з підлеглими через довіру та комунікацію.

«У нашій роті ми завжди працюємо як одна сім'я, ніколи в мене не було так, що от я сказав, то отак воно і буде, крапка», – пояснив він.

Основним інструментом запобігання СЗЧ, за словами Міщенка, є неформальні відпустки. «Так, я даю неофіційні відпустки на п’ять-десять днів, але дивлюсь по людині. Відпускаю під чесне слово. Кожен із них знає, що якщо він десь попадеться п'яний чи ще якийсь ексцес, то я його заднім числом подам у СЗЧ. Люди їдуть і повертаються», – зазначив він.

Командир також навів приклад, коли переконав військового не залишати частину, запропонувавши йому законну відпустку після отримання грошового забезпечення. За його словами, після відпочинку боєць повернувся до служби.

Міщенко підкреслив, що причини СЗЧ можуть бути різними і не завжди їх можна оцінювати однаково. Окремо він звернув увагу на проблему бюрократії після повернення військових із СЗЧ. За його словами, через складні процедури оформлення бійці можуть місяцями не отримувати грошове забезпечення.

Він описав довгий ланцюг погоджень між підрозділами, бригадою, правоохоронними органами та Генштабом, який затягує процес виплат. Командир наголосив, що така система демотивує військових і потребує змін.

«Ця історія може тривати до пів року, і в цей період людина не отримує грошей. Це неправильний алгоритм, і держава має подумати, як скоротити цей шлях», – заявив він.

Водночас у підрозділі намагаються підтримувати бійців власними силами. За словами Міщенка, військові створили спільну касу, з якої допомагають тим, хто тимчасово залишився без виплат.

Окремо він наголосив, що для нього та його підлеглих головною мотивацією залишається не фінансове забезпечення. «Ми ж пішли захищати країну, а не заробляти…», – підкреслив командир.

