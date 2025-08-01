Лінія фронту станом на 1 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів, застосував 82 керовані авіабомби, використав для ударів 1 394 дрони-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

1 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 112 та поранили 49 окупантів на даному напрямку, знищили три автомобілі, три мотоцикли, 22 БпЛА та укриття для особового складу, окрім цього, пошкоджено автомобіль, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 268 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог тричі атакував у районах Красного Першого та Кам’янки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп'янському напрямку

Ворог сім разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Голубівка та Загризове, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили шість штурмів ворожих військ в районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку

Сьогодні наші війська відбили дві атаки противника у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні п’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів: Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 48 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. Бої не вщухають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 11 атак на позиції українських військ. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль. Одне боєзіткнення наразі триває.

Нагадаємо, триває 1255-й день повномасштабної війни в Україні.