Лінія фронту станом на 13 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 63 авіаційні удари, скинув 106 КАБ, залучив для ураження 1950 дронів-камікадзе та здійснив 3570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 вересня станом на 22:00 відбулося відбулося 158 боєзіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 86 та поранили 55 окупантів, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев’ять укриттів особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав вісім авіаційних ударів, скинув 20 керованих авіаційних бомб, здійснив 167 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 11 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив вісім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Мирного та в напрямку Куп’янська і Петропавлівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні вже відбили 14 з 17 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили дві ворожі атаки у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи. Активність - у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки. Бої продовжуються в трьох локаціях.

Нагадаємо, триває 1298-й день повномасштабної війни в Україні.