Сили спеціальних операцій вдарили по логістичному хабу окупантів на Курщині

Захисники уразили склади з боєприпасами, а також озброєння та військову техніку росіян

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч проти 18 вересня завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування ССО.

Унаслідок удару вдалося уразити базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади. Бригада, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Нагадаємо, Служба безпеки завдала удару далекобійними безпілотниками по нафтопереробному та нафтохімічному заводу «Газпром Нафтохім Салават», що розташований у Башкортостані (РФ), за 1400 км від українського кордону. Атака спричинила пожежу на підприємстві.

До слова, за минулу добу відбулося 223 бойових зіткнення. Учора загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.