Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
За словами глави держави, ворог готував наступ на чотирьох напрямках, два з них провалилися
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент: «Я думаю, що на сьогодні в них не буде вистачати сил щодо масових операцій»

Цього року Російська Федерація готувала наступальні операції на чотирьох основних напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Сумська операція вже провалилася: Росія зазнала великих втрат, передусім особового складу, і перекинула сили на інші напрямки. ЗСУ завдали їм там ще більших втрат. Я думаю, що ми можемо назвати який саме напрямок упродовж двох найближчих діб», – каже він.

Глава держави наголосив, що в Росії залишилися дві операції. За словами глави держави, ворог втратив так багато особового складу, що не може здійснити «сильні додаткові дії» на вищезгаданих напрямках. Він додав, що у них РФ не буде вистачати сил для масштабних операцій.

Президент також акцентував, що Росія намагається ускладнити логістику в Україні та продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетики та залізницю. Але Україна у відповідь на ці атаки провела успішні операції проти окупантів. 

«Одна операція йшла два місяці. І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків із нашого боку: коли в них цивільні люди живі, а непрацююча логістика», – наголосив він.

Нагадаємо, з початку 2025 року українські війська успішно продовжують боротьбу з агресором, знищивши понад 305 тис. російських окупантів (305 630). Крім того, Сили оборони завдають серйозних ударів по ворожій логістиці: за цей рік вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки противника.

До слова, РФ запускає нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі, готуючись до осіннього призову 2025 року.

Читайте також:

Теги: окупанти наступ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів брифінг за підсумками переговорів у США
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
19 серпня, 02:20
На Покровському напрямку було знищено «на 90%, майже на 100%» окупантів, які просочилися через українські лінії
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
21 серпня, 10:05
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
25 серпня, 00:15
Долучитися до Defence City зможуть лише ті виробники, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави
Шмигаль оголосив про запуск Defence City
3 вересня, 13:46
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
8 вересня, 08:25
Окупанти вдарили по мосту у Кременчуці під час руху автівок
З'явились кадри пошкодженого російським ударом мосту у Кременчуці
8 вересня, 04:53
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
7 вересня, 07:10
Зеленський назвав удар по селищу Ярова на Донеччині «відверто звірячим»
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
9 вересня, 12:46
Диктатор зробив заяву про зустріч з президентом України
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським
5 вересня, 09:52

Політика

Святкування Рош га-Шана в Умані. МЗС звернулося до хасидів
Святкування Рош га-Шана в Умані. МЗС звернулося до хасидів
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік
Президент призначив суддю Конституційного суду
Президент призначив суддю Конституційного суду
Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту
Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту
Зеленський розповів, яку американську зброю отримає Україна у перших пакетах Purl
Зеленський розповів, яку американську зброю отримає Україна у перших пакетах Purl

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua