Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті

За словами глави держави, ворог готував наступ на чотирьох напрямках, два з них провалилися

Президент: «Я думаю, що на сьогодні в них не буде вистачати сил щодо масових операцій»

Цього року Російська Федерація готувала наступальні операції на чотирьох основних напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Сумська операція вже провалилася: Росія зазнала великих втрат, передусім особового складу, і перекинула сили на інші напрямки. ЗСУ завдали їм там ще більших втрат. Я думаю, що ми можемо назвати який саме напрямок упродовж двох найближчих діб», – каже він.

Глава держави наголосив, що в Росії залишилися дві операції. За словами глави держави, ворог втратив так багато особового складу, що не може здійснити «сильні додаткові дії» на вищезгаданих напрямках. Він додав, що у них РФ не буде вистачати сил для масштабних операцій.

Президент також акцентував, що Росія намагається ускладнити логістику в Україні та продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетики та залізницю. Але Україна у відповідь на ці атаки провела успішні операції проти окупантів.

«Одна операція йшла два місяці. І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків із нашого боку: коли в них цивільні люди живі, а непрацююча логістика», – наголосив він.

Нагадаємо, з початку 2025 року українські війська успішно продовжують боротьбу з агресором, знищивши понад 305 тис. російських окупантів (305 630). Крім того, Сили оборони завдають серйозних ударів по ворожій логістиці: за цей рік вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки противника.

До слова, РФ запускає нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі, готуючись до осіннього призову 2025 року.