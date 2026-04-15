Лінія фронту станом на 15 квітня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5645 дронів-камікадзе та здійснив 2380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 квітня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані бомби, здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори. Одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбили два ворожі штурми у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку противника у районі Закітного.

На Краматорському напрямку

Ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населених пунктів Іванівка та Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 11 атак окупантів у районі Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Копані.

На Оріхівському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів по місту Оріхів.

На Придніпровському напрямку

Ворог провів п’ять марних атак в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.