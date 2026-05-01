Окупанти вдарили по Одесі: палає багатоповерхівка

Наслідки ворожої атаки уточнюються

Російські терористи цієї ночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в багатоповерхівки. Про це повідомляє Одеська МВА, передає «Главком».

«Ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку, там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях», – написав очільник МВА Сергій Лисак.

Повідомляється, що всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок попередньої нічної атаки по Одесі зросла до 20.

Як повідомлялось, у ніч проти 30 квітня росіяни вдарили по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.

Унаслідок нічного удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті.