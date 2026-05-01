Окупанти вдарили по Одесі: палає багатоповерхівка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Окупанти атакували Одесу, видніється пожежа
фото: Одеська МВА

Наслідки ворожої атаки уточнюються

Російські терористи цієї ночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в багатоповерхівки. Про це повідомляє Одеська МВА, передає «Главком».

«Ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку, там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях», – написав очільник МВА Сергій Лисак.

Повідомляється, що всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок попередньої нічної атаки по Одесі зросла до 20.

Як повідомлялось, у ніч проти 30 квітня росіяни вдарили по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.

Унаслідок нічного удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті.

Читайте також:

Читайте також

Наразі відомо про трьох загиблих та 15 поранених
Унаслідок атаки на Одесу загинули матір та її дворічна донька
6 квiтня, 09:04
Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Ремонтні бригади лагодять систему
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
6 квiтня, 12:50
Мати з дитиною загинули через російську атаку по Одесі
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
8 квiтня, 10:01
Мешканка зруйнованого будинку в Одесі Тамара зі своїм улюбленцем
В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху: історія порятунку (фото)
Вчора, 09:43
Мілана и Давид Дулогло встановили подвійний національний рекорд України
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
17 квiтня, 18:23
Затягнуте густим чорним димомнебо над столицею
Світанок у чорних тонах: моторошні кадри затягнутого димом Києва після атаки РФ (відео)
16 квiтня, 09:21
Одеса: зафіксовано влучання БпЛА в будинок (відео)
Одеса: зафіксовано влучання БпЛА в будинок (відео)
24 квiтня, 01:23
Рятувальники та медики працюють на місці падіння дронів у Києві 28 квітня 2026 року
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня
28 квiтня, 16:09

Олійна пляма під Одесою збільшується. Який рівень загрози? (відео)
Олійна пляма під Одесою збільшується. Який рівень загрози? (відео)
Одеса у вогні. З'явились кадри з численними пожежами після атак (відео)
Одеса у вогні. З'явились кадри з численними пожежами після атак (відео)
Росія завдала масованого удару по Одесі: є постраждалі, пошкоджені будинки
Росія завдала масованого удару по Одесі: є постраждалі, пошкоджені будинки
Олійна пляма в морі біля Одеси за добу збільшилася в рази
Олійна пляма в морі біля Одеси за добу збільшилася в рази
Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок

У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
