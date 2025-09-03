КНДР готує 6 тис. солдатів для російського тилу – ISW

Аналітики ISW оцінюють, що північнокорейські війська навряд чи братимуть участь у бойових діях проти України

Північна Корея планує відправити до Росії ще близько 6000 військовослужбовців, які виконуватимуть допоміжні ролі в російському тилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними NIS, приблизно 1 000 військових інженерів КНДР уже прибули до Росії, де вони дислоковані у тиловому складі як резервні сили.

Ще раніше секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що 6 000 північнокорейських саперів та будівельників допоможуть у відбудові Курської області. Згодом цю інформацію підтвердив і заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скібіцький, додавши, що КНДР погодилася надати Росії додатковий контингент.

Джерела серед російських мілблогерів повідомляють, що північнокорейські сапери незабаром діятимуть у районах Суджа та Гуєво (Курська область). Командири вже отримали накази підготувати підлеглих до їхнього розгортання, щоб уникнути інцидентів «дружнього вогню».

Аналітики ISW оцінюють, що північнокорейські війська навряд чи братимуть участь у бойових діях проти України, натомість вони, ймовірно, виконуватимуть допоміжні завдання в тилу – кухарів, прибиральників чи будівельників. Це дозволить російському командуванню перекинути більше власних сил на фронт в Україні.

До слова, за даними розвідки Південної Кореї, КНДР, ймовірно, додатково надішле до Росії близько 6 тис. солдатів у рамках третьої партії військ для допомоги Москві у війні з Україною. За оцінками, близько 2 тис. північнокорейських солдатів загинули під час бойових дій.

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на церемонії нагородження солдатів закордонної операції армії відзначив «героїчних» північнокорейських військ, які воювали за Росію у війні проти України.