Атака на українські міста: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на українські міста: головне за ніч
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

 

Цієї ночі ворог атакував Запоріжжя, Львів, роботу аеропорту у Литві призупиняли через невідомі літаючі об'єкти, у Швеції 13-річний хлопець вчинив стрілянину.

Обстріл Запоріжжя

У ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони-камікадзе Shahed та керовані авіабомби. За попередніми даними, ворог завдав щонайменше десять ударів по місту.

На території одного з місцевих підприємств виникла потужна пожежа, над ліквідацією якої працюють рятувальники. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя понад 73 тис. абонентів знеструмлені.

Вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

Атака на Львів

Цієї ночі Львів зазнав масованої комбінованої атаки. Окупанти вдарили по місту ракетами та безпілотниками.

За повідомленням моніторингових каналів, у Львові зафіксовано влучання, а на кількох локаціях виникли пожежі. Також зазначається, що місто затягнуло густим, чорним димом внаслідок обстрілу.

Мер Андрій Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт поки не виїжджає на маршрути. Також, за його словами, частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку.

Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Вибухи та влучання в інших регіонах

Цієї ночі гучно було на Дніпропетровщині, Черкащині, Київщині, Одещині на Івано-Франківщині. 

Наслідки всіх атак уточнюються. Наразі місце пабліки повідомляють про пожежі після влучань.

Роботу аеропорту Вільнюса зупиняли

Пізно ввечері 4 жовтня повітряний простір над міжнародним аеропортом Вільнюса було тимчасово обмежено, ймовірно, через повітряну кулю, що пролітала поблизу.

За словами представників LTOU, рейси перенаправляють до аеропортів Каунаса та Риги. За даними Flightradar24.com, один із літаків, що прямував із Туреччини, змінив курс та приземлився у польському Гданську.

У службі аеропортів зазначили, що ситуація змінюється щохвилини, а причини інциденту наразі з’ясовуються.

Стрілянина у Швеції

У центрі Гевле, Швеція) пролунали постріли – шестеро людей отримали поранення, зокрема кілька неповнолітніх. 

На місце прибули швидкі та співробітники правоохоронних органів. Підозрюваним у справі є 13-річний хлопець, який був затриманий неподалік місця злочину та допитаний. Справа кваліфікується як спроба вбивства та тяжкий злочин з використанням зброї. 

За словами поліції, жоден із постраждалих не має загрозливих для життя травм. Наразі чотирьох з них лікують у лікарнях, двоє вже виписані. 

