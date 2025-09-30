Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1315-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали 31 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

30 вересня станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Кам’янки.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного. Українські захисники зупинили три ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого, один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Шість штурмових дій відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили три атаки окупантів у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка, три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1315-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта
Генштаб підвердив удар по заводу «Електродеталь» у Брянській області
Вчора, 12:20
Ситуація на фронті 21 вересня
Лінія фронту станом на 21 вересня 2025. Зведення Генштабу
21 вересня, 22:39
Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв
Зеленський назвав кількість жертв від нічної атаки окупантів
20 вересня, 09:46
Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу
18 вересня, 22:59
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року
12 вересня, 08:21
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23262 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 вересня, 07:41
Український прапор на будівлі в селі Зарічне
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
8 вересня, 07:37
Село Мирове, за даними аналітиків, стало місцем активних боїв
Як Росія намагається дезінформувати щодо ситуації в Куп'янську: аналіз DeepState
4 вересня, 01:34
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11157 танків
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 вересня, 07:41

Події в Україні

Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua