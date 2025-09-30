Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1315-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали 31 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

30 вересня станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Кам’янки.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного. Українські захисники зупинили три ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого, один бій досі триває.

На Сіверському напрямку

Шість штурмових дій відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили три атаки окупантів у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку

Окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка, три боєзіткнення досі тривають.

Нагадаємо, триває 1315-й день повномасштабної війни в Україні.