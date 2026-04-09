У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)
У ніч на 9 квітня мешканці міста Кримська в Краснодарському краї повідомляли про численні вибухи
У місті Кримськ Краснодарського краю Росії спалахнула пожежа на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Кримська». За попередніми даними, об'єкт був атакований безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.
Як повідомляють моніторингові ресурси, епіцентром пожежі стала електропідстанція потужністю 110 кВ, розташована на території станції. Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Кримська» є важливим вузлом у системі транспортування нафтопродуктів, що робить її стратегічною ціллю для послаблення логістики ворога.
Основні факти про цей об'єкт:
- Це велика вузлова станція, де сходяться магістральні труби. Вона перекачує нафту, яка йде з глибини Росії до Чорного моря.
- Саме через цю станцію нафта йде до порту Новоросійськ. Звідти її вантажать на танкери та продають за кордон, що наповнює російський бюджет.
- Станція живить сировиною великі нафтопереробні заводи регіону (Ільський та Афіпський НПЗ), які виробляють паливо, зокрема для потреб російської армії.
- На території станції розташована власна підстанція, яка живить насоси. Якщо горить підстанція – насоси зупиняються, і рух нафти в трубах припиняється.
Зауважимо, у ніч на 9 квітня мешканці міста Кримська в Краснодарському краї повідомляли про численні вибухи. Глава регіону повідомив про одного загиблого та пожежу на території підприємства.
Також повідомлялося, що найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.
Як відомо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.
