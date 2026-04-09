Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
За попередніми даними, об'єкт був атакований безпілотниками
У ніч на 9 квітня мешканці міста Кримська в Краснодарському краї повідомляли про численні вибухи

У місті Кримськ Краснодарського краю Росії спалахнула пожежа на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Кримська». За попередніми даними, об'єкт був атакований безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Як повідомляють моніторингові ресурси, епіцентром пожежі стала електропідстанція потужністю 110 кВ, розташована на території станції. Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Кримська» є важливим вузлом у системі транспортування нафтопродуктів, що робить її стратегічною ціллю для послаблення логістики ворога.

Основні факти про цей об'єкт:

  • Це велика вузлова станція, де сходяться магістральні труби. Вона перекачує нафту, яка йде з глибини Росії до Чорного моря.
  • Саме через цю станцію нафта йде до порту Новоросійськ. Звідти її вантажать на танкери та продають за кордон, що наповнює російський бюджет.
  • Станція живить сировиною великі нафтопереробні заводи регіону (Ільський та Афіпський НПЗ), які виробляють паливо, зокрема для потреб російської армії.
  • На території станції розташована власна підстанція, яка живить насоси. Якщо горить підстанція – насоси зупиняються, і рух нафти в трубах припиняється.

Зауважимо, у ніч на 9 квітня мешканці міста Кримська в Краснодарському краї повідомляли про численні вибухи. Глава регіону повідомив про одного загиблого та пожежу на території підприємства. 

Також повідомлялося, що найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Як відомо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО. 

Теги: війна дрон росія ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua