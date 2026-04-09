У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)

У місті Кримськ Краснодарського краю Росії спалахнула пожежа на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Кримська». За попередніми даними, об'єкт був атакований безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Як повідомляють моніторингові ресурси, епіцентром пожежі стала електропідстанція потужністю 110 кВ, розташована на території станції. Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Кримська» є важливим вузлом у системі транспортування нафтопродуктів, що робить її стратегічною ціллю для послаблення логістики ворога.

Основні факти про цей об'єкт:

Це велика вузлова станція, де сходяться магістральні труби. Вона перекачує нафту, яка йде з глибини Росії до Чорного моря.

Саме через цю станцію нафта йде до порту Новоросійськ. Звідти її вантажать на танкери та продають за кордон, що наповнює російський бюджет.

Станція живить сировиною великі нафтопереробні заводи регіону (Ільський та Афіпський НПЗ), які виробляють паливо, зокрема для потреб російської армії.

На території станції розташована власна підстанція, яка живить насоси. Якщо горить підстанція – насоси зупиняються, і рух нафти в трубах припиняється.

Зауважимо, у ніч на 9 квітня мешканці міста Кримська в Краснодарському краї повідомляли про численні вибухи. Глава регіону повідомив про одного загиблого та пожежу на території підприємства.

Також повідомлялося, що найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Як відомо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.