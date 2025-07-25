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Втрати ворога станом на 25 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 25 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11049 танків
фото: Military Balance

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 25 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1047250 (+980) осіб,
  • танків ‒ 11049 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23052 (+5) од,
  • артилерійських систем – 30777 (+31) од,
  • РСЗВ – 1446 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196),
  • крилаті ракети ‒ 3535 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56213 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 25 липня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 25 липня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб війна

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