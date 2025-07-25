Втрати ворога станом на 25 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11049 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 25 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 липня втратила:

особового складу ‒ близько 1047250 (+980) осіб,

танків ‒ 11049 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 23052 (+5) од,

артилерійських систем – 30777 (+31) од,

РСЗВ – 1446 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196),

крилаті ракети ‒ 3535 (+2),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 56213 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 25 липня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні.