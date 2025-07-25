Втрати ворога станом на 25 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 25 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 1047250 (+980) осіб,
- танків ‒ 11049 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23052 (+5) од,
- артилерійських систем – 30777 (+31) од,
- РСЗВ – 1446 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196),
- крилаті ракети ‒ 3535 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56213 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Як відомо, триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні.