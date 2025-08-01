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Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни – WSJ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни – WSJ
Першу лінію оборони зводять піхотинці, другу – інженерні частини, а за третю відповідають цивільні адміністрації
фото з відкритих джерел

За останні півтора року окупанти прорвали кілька слабких ділянок української оборони і скористалися недобудованими рубежами

Україна веде наймасштабніші будівельні роботи зі створення оборонних споруд за весь час російського вторгнення. Лінія оборони будується для того, щоб зупинити літній наступ РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

«Армія, яка копає глибше, – це армія, яка виживає», – пояснив журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 км оборонних ліній в рамках масштабного проєкту. Ділянка Олега – це кілометри бетонних «пірамід», що тягнуться від Харківської до Запорізької області.

Зазначається, що за останні півтора року окупанти прорвали кілька слабких ділянок української оборони і скористалися недобудованими рубежами на півночі, розпочавши новий наступ силами близько 50 тис. осіб.

Першу лінію оборони зводять піхотинці, другу – інженерні частини. За третю лінію відповідають цивільні адміністрації – вона повинна оточити ключові міста і зміцнити кордони областей. Кожна лінія призначена для того, щоб зупинити російські війська ще до їх прориву вглиб.

У 2024 році на укріплення виділено понад 46 млрд грн (приблизно $1,1 млрд) – це майже 2% від загального військового бюджету. Чиновники стверджують, що реальна сума ще вища, але не розкривають точних цифр.

Нові траншеї риють глибше, створюють укриття для невеликих груп, облаштовують командні пункти для операторів БПЛА. Натомість класичні елементи, на зразок спостережних пунктів, більше не працюють. Оскільки у Росії скорочуються запаси бронетехніки, вона частіше відправляє в бій невеликі групи на мотоциклах і баггі. У відповідь українські підрозділи встановлюють щільну мережу непомітних металевих спіралей, здатних сплутати бійців і техніку та зробити їх легкою мішенню для дронів.

Нагадаємо, триває 1255-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти ЗСУ війна фронт

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