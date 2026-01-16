Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 січня
фото: Генштаб ЗСУ

16 січня на фронті відбулося 153 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 4730 дронів-камікадзе та здійснили 2738 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 січня на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося дві атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 11 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив атаку в бік Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Дронівки.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 28 боєзіткнень, в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1423-й день повномасштабної війни в Україні.

