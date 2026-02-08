Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року
Нині триває 1446-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурми

За минулу добу відбулося 294 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Орли, Покровське Дніпропетровської області; Трудове, Новосолошине, Любицьке, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Жовта Круча, Юрківка, Барвінівка, Широке, Долинка, Воздвижівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та шість інших важливих цілей російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 1

Минулої добинаші захисники відбили 11 атак ворога, противник здійснив 93 обстріли, в тому числі 15 - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 2

Ворог 18 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, в районах Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лиману, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 3

Вчора відбулося 13 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 6

Противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 28 атак поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив шість атак, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 10

Відбулося 15 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Староукраїнки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 11

Наші захисники відбили 11 атак противника у районах Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки, Павлівки, Приморського й Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року фото 12

Ворог минулої доби провів дві невдалі наступальні дії.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1446-й день повномасштабної війни в Україні.

