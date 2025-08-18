Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
За словами генерала, він отримує інформацію з багатьох джерел заради об’єктивності
фото: Facebook/Олександр Сирський

Як зазначив головком, неправдива інформація може призвести до втрати особового складу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що іноді отримує неправдиву інформацію з місць ведення бойових дій. За його словами, це призводить до втрат з боку Сил оборони.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю «РБК-Україна».

Як зазначив головком, неправдиві доповіді з певних ділянок фронту призводять до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону. Він наголосив, що задля обʼєктивності отримує інформацію з багатьох джерел.

«Ось, наприклад, мені прийшло оновлення від DeepState. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, зокрема й DeepState. Я не хочу сказати, що це «остання інстанція» в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції», – пояснив він.

Сирський також розповів, що для отримання об’єктивної інформації Сили оборони також користуються даними від партнерів та інших джерел розвідки. Водночас він відзначив Сили безпілотних систем, які, за словами Сирського надають багато інформації.

«Вони з повітря повністю контролюють весь передній край і мають інформацію про наявність військовослужбовців на позиціях. Тобто саме отримуючи інформацію з багатьох джерел, ми добиваємося її об’єктивності», – додав головком.

Як повідомлялося, за останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 кв. км нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Нагадаємо, росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. За словами головкома, ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. Російські війська планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

До слова, Сирський каже, що ситуація на фронті наразі складна та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. Противник зараз проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках – Покровському, який для росіян залишається визначальним, та Запорізькому, куди зараз ворог перекидає свої частини з Сумського напрямку. 

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Берлінська: Давати якісь оцінки мають ті офіцери, бійці, які безпосередньо працювали з Сирським по конкретних задачах
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
26 липня, 16:27
Сирський заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій на Запорізькому напрямку
Росіяни посилюють наступальні дії на Запорізькому напрямку: подробиці від Сирського
29 липня, 19:57
Ударні безпілотники влучили у ешелон з пальним на вузловій залізничній станції у місті Сальск
«Уражено десятки об'єктів». Головком відзвітував про липневі удари по РФ
5 серпня, 20:48
Сирський каже, що навіть командири не знали де і коли відбуватимуться бойові дії
Сирський розповів, скільки людей готували курську операцію
7 серпня, 21:09
Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії у серпні цього року
Сирський спрогнозував, чи перекидатиме Росія північнокорейські війська на інші напрямки
7 серпня, 21:42
В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни
Сирський окреслив шлях до завершення війни
7 серпня, 22:58
Головний пріоритет надається знищенню особового складу противника
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
8 серпня, 12:02
Курська операція свого часу завадила планам Путіна, нагадав Головком ЗСУ
Постійні атаки противника: Сирський розповів про найскладніші напрямки на фронті
Сьогодні, 09:59
Окрім Запорізького, зауважив Головком ЗСУ, росіяни активно атакують на Покровському та Лиманському напрямках
Запоріжжя стане наступною ціллю: Сирський розповів про плани росіян
Сьогодні, 11:24

Події в Україні

Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)
Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)
Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото)
Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото)
Росія вбила у Харкові цілу родину
Росія вбила у Харкові цілу родину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
17K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3656
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2383
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
2008
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua