Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту

Як зазначив головком, неправдива інформація може призвести до втрати особового складу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що іноді отримує неправдиву інформацію з місць ведення бойових дій. За його словами, це призводить до втрат з боку Сил оборони.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю «РБК-Україна».

Як зазначив головком, неправдиві доповіді з певних ділянок фронту призводять до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону. Він наголосив, що задля обʼєктивності отримує інформацію з багатьох джерел.

«Ось, наприклад, мені прийшло оновлення від DeepState. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, зокрема й DeepState. Я не хочу сказати, що це «остання інстанція» в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції», – пояснив він.

Сирський також розповів, що для отримання об’єктивної інформації Сили оборони також користуються даними від партнерів та інших джерел розвідки. Водночас він відзначив Сили безпілотних систем, які, за словами Сирського надають багато інформації.

«Вони з повітря повністю контролюють весь передній край і мають інформацію про наявність військовослужбовців на позиціях. Тобто саме отримуючи інформацію з багатьох джерел, ми добиваємося її об’єктивності», – додав головком.

Як повідомлялося, за останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 кв. км нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Нагадаємо, росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. За словами головкома, ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. Російські війська планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

До слова, Сирський каже, що ситуація на фронті наразі складна та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. Противник зараз проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках – Покровському, який для росіян залишається визначальним, та Запорізькому, куди зараз ворог перекидає свої частини з Сумського напрямку.