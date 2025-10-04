Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11226 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 4 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;
  • танків – 11226 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23298 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33428 (+15) од;
  • РСЗВ – 1515 (+1) од;
  • засоби ППО – 1222 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);
  • крилаті ракети – 3803 (+10);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0).
Нагадаємо, триває 1319-й день повномасштабної війни в Україні.

