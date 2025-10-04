Втрати ворога станом на 4 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 4 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;
- танків – 11226 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23298 (+1) од;
- артилерійських систем – 33428 (+15) од;
- РСЗВ – 1515 (+1) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);
- крилаті ракети – 3803 (+10);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);
- спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0).
Нагадаємо, триває 1319-й день повномасштабної війни в Україні.
