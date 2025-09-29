ISW: українські військові відновили позиції на Сумщині

ЗСУ встановили контроль над позиціями на північний схід від Кіндратівки у Сумській області

Українські війська здійснили успішне просування на Сумщині. Про це йдеться у новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики посилаються на геолокаційні відеоматеріали, які підтверджують, що ЗСУ відновили контроль над позиціями на північний схід від Кіндратівки. Також російські військові блогери заявили, що українські підрозділи здійснили контратаку поблизу Андріївки.

мапа ISW

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що на північно-слобожанському та курському напрямках українські воїни відбили шість атак противника. Водночас на оріхівському напрямку, у західній частині Запорізької області, ворог протягом доби наступальних дій не проводив.

За даними ISW, українські військові раніше також мали успіхи на цій ділянці фронту: геолокаційні матеріали свідчать, що ЗСУ повернули позиції на південь від Малої Токмачки.

Як відомо, російська пропаганда заявляє про нібито просування в селищі Ямпіль Донецької області. Але ворожа інформація про успіхи біля Лиману є фейком. Про це повідомляє 11-й армійський корпус.

У заяві корпусу йдеться, що противник позначив поліпшення тактичного становища в районі Ямполя своєю пріоритетною метою. Однак Сили оборони перекинули війська, щоб перешкодити цим планам.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Донбасі складна, але прориву ворога не буде. Росіяни застосовують тактику «тисячі порізів», особливо на Новопавлівському напрямку, де сходяться кордони Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Для ворога важливо демонструвати присутність на цих територіях.

Нагадаємо, росіяни рік готували осінній наступ і з весни пробували пробиватися, вишукуючи точки для максимальних уражень і захоплення територій. Окупанти зосередили зусилля на Покровському, Запорізькому й Новопавлівському напрямках.