Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW: українські військові відновили позиції на Сумщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ISW: українські військові відновили позиції на Сумщині
Наразі триває 1314-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ встановили контроль над позиціями на північний схід від Кіндратівки у Сумській області

Українські війська здійснили успішне просування на Сумщині. Про це йдеться у новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики посилаються на геолокаційні відеоматеріали, які підтверджують, що ЗСУ відновили контроль над позиціями на північний схід від Кіндратівки. Також російські військові блогери заявили, що українські підрозділи здійснили контратаку поблизу Андріївки.

ISW: українські військові відновили позиції на Сумщині фото 1
мапа ISW

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що на північно-слобожанському та курському напрямках українські воїни відбили шість атак противника. Водночас на оріхівському напрямку, у західній частині Запорізької області, ворог протягом доби наступальних дій не проводив.

За даними ISW, українські військові раніше також мали успіхи на цій ділянці фронту: геолокаційні матеріали свідчать, що ЗСУ повернули позиції на південь від Малої Токмачки.

Як відомо, російська пропаганда заявляє про нібито просування в селищі Ямпіль Донецької області. Але ворожа інформація про успіхи біля Лиману є фейком. Про це повідомляє 11-й армійський корпус.

У заяві корпусу йдеться, що противник позначив поліпшення тактичного становища в районі Ямполя своєю пріоритетною метою. Однак Сили оборони перекинули війська, щоб перешкодити цим планам.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Донбасі складна, але прориву ворога не буде. Росіяни застосовують тактику «тисячі порізів», особливо на Новопавлівському напрямку, де сходяться кордони Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Для ворога важливо демонструвати присутність на цих територіях.

Нагадаємо, росіяни рік готували осінній наступ і з весни пробували пробиватися, вишукуючи точки для максимальних уражень і захоплення територій. Окупанти зосередили зусилля на Покровському, Запорізькому й Новопавлівському напрямках.

Теги: ISW ворог військові Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
15 вересня, 11:20
Ситуація на фронті 29 серпня
Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу
30 серпня, 00:25
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року
31 серпня, 08:27
Олександр Псяровський став на захист України у 2022 році
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
5 вересня, 09:00
Італія не направлятиме свої війська в Україну
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5 вересня, 04:15
Український прапор на будівлі в селі Зарічне
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
8 вересня, 07:37
У Андрія Кондратюка залишилися мати, дружина, син та родина
Став на захист України у 2025 році. Згадаймо Андрія Кондратюка
16 вересня, 09:00
Актор не раз грав військових у фільмах та серіалах
Зірка фільму «Крути 1918» мобілізувався до лав ЗСУ
26 вересня, 10:09
Віта Русакова, старший кухар стрілецького батальйону 143-ї ОМБр
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову
23 вересня, 09:00

Події в Україні

ISW: українські військові відновили позиції на Сумщині
ISW: українські військові відновили позиції на Сумщині
Іноземні ЗМІ поїхали в прес-тур на окуповані території: відповідь МЗС України
Іноземні ЗМІ поїхали в прес-тур на окуповані території: відповідь МЗС України
The Times оприлюднив імена 13 російських військових, причетних до злочинів у Бучі
The Times оприлюднив імена 13 російських військових, причетних до злочинів у Бучі
Лінія фронту станом на 28 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 вересня 2025. Зведення Генштабу
Сили оборони спростували просування росіян у Ямполі на Донбасі
Сили оборони спростували просування росіян у Ямполі на Донбасі
Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua