Париж почав розслідування через вбивство окупантами французького журналіста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Париж почав розслідування через вбивство окупантами французького журналіста
Французький фотожурналіст був у складі групи медійників, які супроводжували підрозділ військових
фото з відкритих джерел

37-річний Антоні Лаллікан загинув внаслідок атаки ворожого безпілотника на Донбасі

Французькі правоохоронці почали розслідування загибелі фотожурналіста Антоні Лаллікана, якого росіяни вбили дроном на Донбасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Розслідування доручено Центральному управлінню з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті. Французька національна антитерористична прокуратура наголосила, що звинувачення у воєнному злочині полягає у навмисному заподіянні шкоди життю та фізичній чи психічній недоторканності особи, що охороняється міжнародним гуманітарним правом. Воєнний злочин також включає навмисний напад на цивільне населення як таке або на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

Нагадаємо, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення. 

Зазначається, що російський дрон атакував журналістів у пʼятницю вранці коло Дружківки Донецької області. Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

У 2020 році Лаллікан вперше поїхав у зону активного конфлікту – висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії. Це стало поворотним моментом у його кар’єрі. Він відкрив для себе покликання – ділитися голосами людей, які опинилися у вирі конфліктів.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Лаллікан приїхав в Україну. З того часу він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини – шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття рідним, близьким та колегам французького фотожурналіста Антоні Лаллікана.

Теги: журналіст Франція окупанти

