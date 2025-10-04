Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по енергетиці на Донеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по енергетиці на Донеччині
На Донеччині росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Частина регіону знеструмлена

Увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. Про наслідки атаки повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини. У результаті обстрілу частина регіону знеструмлена.

Без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.

«Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати.Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання», – йдеться у повідомленні.

 

Як відомо, внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті.

На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає

