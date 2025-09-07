Головна Країна Події в Україні
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі
Через атаку пошкоджено будівлю Сумської ОДА
На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки

Російські війська вчергове вдарили по центру Сум дроном. У результаті обстрілу пошкоджено будівлю обласної державної адміністрації, а також поранено 60-річну жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум – площу Незалежності. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу», – зазначив Григоров.

Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі фото 1

На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки.

Пізніше Олег Григоров додав, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на центр Сум зросла до чотирьох осіб.

Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі фото 2

«Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік», – підкреслив глава Сумської ОВА.

Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі фото 3

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, є поранені.

Також увечері 1 вересня російські терористи атакували залізничну станцію на Сумщині. Через обстріл постраждала чергова по станції. Її оперативно доправили «каретою» швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні.

