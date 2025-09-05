Головна Світ Політика
search button user button menu button

Донька Келлога потролила головну російську пропагандистку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Донька Келлога потролила головну російську пропагандистку
колаж: glavcom.ua

Моббс нагадала Симоньян втрати російської армії у війні з Україною

Донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс потролила одну з головних пропагандисток Росії Маргариту Симоньян, повідомляє «Главком».

Сімоньян опублікувала матеріал Financial Times про рішення США припинити фінансування програм навчання та оснащення армій країн Східної Європи (зокрема Естонії, Латвії та Литви) та написала: «Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність армії Естонії скорочується з 11 до 8».

Своєю чергою Моббс відповіла російській пропагандистці: «Розкажіть нам, як ваша велика, зла армія взяла Київ за 3 дні. Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність російської армії скоротилася більш ніж на мільйон осіб».

Донька Келлога потролила головну російську пропагандистку фото 1

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні на 4 вересня 2025 року становлять близько 1085410 осіб особового складу.

Варто зазначити, що за повідомленням Politico, Естонія вивчає, чи може відродження виснажених торфовищ допомогти захистити країну від нападу Росії.

Естонія – вже третя країна ЄС після Фінляндії та Польщі, що ведуть переговори на рівні міністрів щодо ідеї відновлення боліт вздовж східного флангу НАТО. Вчені зазначають, що торфовища можуть слугувати дуже ефективними пастками для ворожих танків.

Читайте також:

Теги: Естонія фінансування втрати Маргарита Симоньян

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
2 вересня, 19:30
У боях в Україні загинули щонайменше 600 північнокорейських військових
Пхеньян визнав втрати на війні проти України: Кім Чен Ин пообіцяв підтримку сім’ям загиблих військових
30 серпня, 08:49
Візит генсека НАТО в Україну, нова допомога від ЄС. Головне за 22 серпня
Візит генсека НАТО в Україну, нова допомога від ЄС. Головне за 22 серпня
22 серпня, 21:15
Путін не змінює своїх військових амбіцій
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
20 серпня, 17:33
Заборгованість ПФУ перед пенсіонерами становить понад 50 млрд грн
Пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам понад 50 млрд грн
16 серпня, 07:44
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 серпня, 07:55
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
11 серпня, 02:53
Високоточними бомбами в районі Олешок Повітряні сили знищили близько 25 окупантів
ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Олешок
10 серпня, 15:57
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
8 серпня, 21:07

Політика

Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
Радіочастотні перешкоди з Росії стають причиною збоїв GPS у Балтійському морі
Радіочастотні перешкоди з Росії стають причиною збоїв GPS у Балтійському морі
Донька Келлога потролила головну російську пропагандистку
Донька Келлога потролила головну російську пропагандистку
«Хороший діалог»: Трамп знову змінив свою риторику щодо Путіна
«Хороший діалог»: Трамп знову змінив свою риторику щодо Путіна
Після параду в Китаї Трамп вирішив... змінити назву Міністерства оборони
Після параду в Китаї Трамп вирішив... змінити назву Міністерства оборони
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
18K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
7893
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
7750
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
6248
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування
Вчора, 20:52
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua