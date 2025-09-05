Моббс нагадала Симоньян втрати російської армії у війні з Україною

Донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс потролила одну з головних пропагандисток Росії Маргариту Симоньян, повідомляє «Главком».

Сімоньян опублікувала матеріал Financial Times про рішення США припинити фінансування програм навчання та оснащення армій країн Східної Європи (зокрема Естонії, Латвії та Литви) та написала: «Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність армії Естонії скорочується з 11 до 8».

Своєю чергою Моббс відповіла російській пропагандистці: «Розкажіть нам, як ваша велика, зла армія взяла Київ за 3 дні. Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність російської армії скоротилася більш ніж на мільйон осіб».

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні на 4 вересня 2025 року становлять близько 1085410 осіб особового складу.

Варто зазначити, що за повідомленням Politico, Естонія вивчає, чи може відродження виснажених торфовищ допомогти захистити країну від нападу Росії.

Естонія – вже третя країна ЄС після Фінляндії та Польщі, що ведуть переговори на рівні міністрів щодо ідеї відновлення боліт вздовж східного флангу НАТО. Вчені зазначають, що торфовища можуть слугувати дуже ефективними пастками для ворожих танків.