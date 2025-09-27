Головна Вінниця Новини
Росія атакувала Вінничину: є влучання у критичну інфраструктуру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Вінничину: є влучання у критичну інфраструктуру
Вінниччину атакували ворожі БпЛА
Попередньо, постраждалих немає

У ніч на 27 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінничину безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталію Заболотну.

За інформацією Заболотної, окупанти влучили безпілотниками у критичну інфраструктуру.

«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом», – написала Заболотна.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінниччину. Про це повідомляє перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

 За інформацією Заболотної, цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.

До слова, у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 22:00 окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровський райони міста.

На цьому росіяни не зупинилися та запустили керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запорізькій області та Запоріжжю. Удари різними видами озброєння не припинялися до 01:00 ночі.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі.

Також у ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало більше десяти вибухів.

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

За уточненою інформацією, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. 

