MacBook врятував життя українському захиснику, зупинивши уламок снаряда

Ноутбук залишився у робочому стані, незважаючи на серйозне механічне пошкодження від уламка

На війні сталася неймовірна історія про порятунок воїна, життя якого зберіг звичайний ноутбук. Про це пише «Главком» із посиланням на пост українського військового.

Під час обстрілу уламок ворожої ствольної артилерії влучив у MacBook бійця. Гаджет спрацював як імпровізований щит, прийнявши на себе основну силу удару, яка могла стати фатальною для солдата.

Найбільш вражаючим є те, що пристрій не просто виконав захисну функцію, а й продемонстрував неймовірну живучість. Незважаючи на серйозне механічне пошкодження від уламка, ноутбук залишився у робочому стані. Власник техніки продемонстрував, що MacBook продовжує вмикатися та виконувати свої функції навіть після «бойового хрещення».

фото: соціальні мережі

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, колишній народний депутат Ігор Луценко в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що державний бюджет на 2026 рік, який не передбачає підвищення базового грошового забезпечення для військовослужбовців, підриває моральний стан армії. Коментуючи підвищення виплат народним депутатам, Луценко назвав це рішення «аморальним». При цьому військовий наголосив: справжня проблема полягає не в цьому.

За його словами, на грошове забезпечення всіх військовослужбовців ЗСУ у 2026 році передбачено близько 1,27 трлн грн. Водночас мільярди гривень влада спрямує, зокрема, на інфраструктуру, соціальні роздачі та програми на кшталт «Національного кешбеку».

До слова, підвищення грошового забезпечення українських захисників у 2026 році можливе, якщо держава перерозподілить частину коштів із цивільного сектору.