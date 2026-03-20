Лінія фронту станом на 20 березня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав 58 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5285 дронів-камікадзе та здійснив 2856 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 березня на фронті відбулося 146 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, крім цього противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 13 керованих бомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп'янському напрямку

Ворог два рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку

Від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов'янському напрямку

Противник шість разів намагався просунутися у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Сили оборони з початку доби відбили 28 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Одне боєзіткнення ще не завершено.

На Олександрівському напрямку

Окупанти двічі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Калинівського. Крім того, авіаційного удару зазнав населений пункт Покровське.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Новоселівка, Долинка, Копані, Трудове. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівка.

Нагадаємо, триває 1486-й день повномасштабної війни в Україні.